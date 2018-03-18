Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve...
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru

Hadise'den cesur kıyafet

Sanatçı Hadise Bostancı konserinde hayranlarına hem ses hem de kıyafeti ile seslendi.

Hadise'den cesur kıyafet

Sanatçı Hadise Bostancı konserinde hayranlarına hem ses hem de kıyafeti ile seslendi.

18 Mart 2018 Pazar 10:20
Hadise'den cesur kıyafet

Hadise'den cesur kıyafet

   Sanatçı Hadise Bostancı konserinde hayranlarına hem ses hem de kıyafeti ile seslendi.32 yaşındaki şarkıcı Hadise, önceki akşam Bostancı'da sevenleriyle buluştu. Daha önce 'Sıfır Tolerans' şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi ile ceza alan Hadise "RTÜK sahneye de karışamaz ya" dedirtti.Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ isimli şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi ile RTÜK’ten ceza almıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni klibi çıkan Hadise, bu klipte ise montla kamera karşısına geçmişti. Klibi RTÜK tarafından müstehcen bulunup yasaklanan Hadise, önceki akşam sahneye oldukça dekolteli bir kıyafetle çıktı. İşte Hadise’nin Bostancı’da verdiği konserden görüntüler…

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Hadise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Güzel kadınım, gencim, havalıyım, zekiyim"
"Güzel kadınım, gencim, havalıyım, zekiyim"
Sıla'ya ayrılık yaradı mı?
Sıla'ya ayrılık yaradı mı?
Jennifer Lopez'de taciz edilmiş
Jennifer Lopez'de taciz edilmiş
Bikini tanıtımına devam
Bikini tanıtımına devam
“Ahlaksız namus bekçileri"
“Ahlaksız namus bekçileri"
Tanga bikinisi ile yürekleri hoplattı
Tanga bikinisi ile yürekleri hoplattı
60 yaşında genç kız gibi oldu
60 yaşında genç kız gibi oldu
24 yaşında Instagram'ın yeni fenımeni oldu
24 yaşında Instagram'ın yeni fenımeni oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim