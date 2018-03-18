Hadise'den cesur kıyafet

Sanatçı Hadise Bostancı konserinde hayranlarına hem ses hem de kıyafeti ile seslendi.32 yaşındaki şarkıcı Hadise, önceki akşam Bostancı'da sevenleriyle buluştu. Daha önce 'Sıfır Tolerans' şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi ile ceza alan Hadise "RTÜK sahneye de karışamaz ya" dedirtti.Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ isimli şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi ile RTÜK’ten ceza almıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni klibi çıkan Hadise, bu klipte ise montla kamera karşısına geçmişti. Klibi RTÜK tarafından müstehcen bulunup yasaklanan Hadise, önceki akşam sahneye oldukça dekolteli bir kıyafetle çıktı. İşte Hadise’nin Bostancı’da verdiği konserden görüntüler…

Sözcü