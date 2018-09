Hadise'den cesur paylaşım

Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, derin dekolteli paylaşımıyla takipçilerinin aklını başından aldı.

Şarkılarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, derin dekoltleli yeni paylaşımıyla takiçilerinin aklını başından aldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımı yorumlara kapatan Hadise'nin cesur paylaşımları kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Hadise Kimdir?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında, Belçikada dünyaya geldi. Çocukluğunda şarkı söylemeyi ve ata binmeyi seviyordu. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi aldıktan sonra, en büyük tutkusu olan müziğe yönelmeye karar verdi. Ailesi de bu durumu memnuniyetle karşılamış ve genç Hadise'ye destek olmuştu.

Yapmak istediği müziği "şehirli pop" (urban pop) şeklinde nitelendiriyor. Christina Aguilera ve BeyonceKnowles gibi isimleri beğeniyor, ancak aynı zamanda Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton gibi daha tecrübeli isimlerden de etkilendiğini ifade ediyor. En büyük hayali, Tina Turner ile tanışmak ve aynı sahneyi paylaşabilmek. Türkiye'den ise Tarkan'ı çok beğeniyor, "Onunla düet yapmak rüya gibi olurdu" diyor.

Rock, soul ve dünyanın çeşitli yerlerinde icra edilen farklı müzik türlerini bir araya getirerek kendi beğenisine göre şekillendirmeyi amaçlayan Hadise'nin ilk teklisi "Sweat" adını taşıyordu. Yves Jongen'in yazdığı ve Serge Ramaekers ile birlikte yapımını üstlendiği şarkı, 3 farklı versiyonuyla raflardaki yerini aldı. Onu daha geniş kitlelere taşıyan parça ise, Haziran 2005 çıkışlı "Stir Me Up" oldu. Şarkıcı, toplam 5 versiyonuyla sunulan "Stir Me Up"ın video klibiyle de olumlu not aldı.

