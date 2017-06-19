Sanatçı Hadise bu yaz Bodrum'da açtığı La Plaj fiyatları dudak uçuttu. Girişin 100 TL olduğu ‘La Plaj’da etli pide 60, hamburger 50, lahmacun 35, ayran 25 TL, 3 top dondurma 25 TL olduğu işletmede fiyatların yüksek olması konusunda konuşan Hadise “Bodrum zaten pahalı bir yer. Fiyatlarımız gayet makul, pahalı değiliz. Mekanımız bu yaza damga vuracak.” dedi.
Hadise'den uçuk fiyatlar
Sanatçı Hadise bu yaz Bodrum'da açtığı La Plaj fiyatları dudak uçuttu.
Sanatçı Hadise bu yaz Bodrum'da açtığı La Plaj fiyatları dudak uçuttu. Girişin 100 TL olduğu ‘La Plaj’da etli pide 60, hamburger 50, lahmacun 35, ayran 25 TL, 3 top dondurma 25 TL olduğu işletmede fiyatların yüksek olması konusunda konuşan Hadise “Bodrum zaten pahalı bir yer. Fiyatlarımız gayet makul, pahalı değiliz. Mekanımız bu yaza damga vuracak.” dedi.