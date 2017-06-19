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19 Haziran 2017 Pazartesi 13:52

Hadise'den uçuk fiyatlar

Sanatçı Hadise bu yaz Bodrum'da açtığı La Plaj fiyatları dudak uçuttu.

Hadise'den uçuk fiyatlar
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Hadise'den uçuk fiyatlar
   Sanatçı Hadise bu yaz Bodrum'da açtığı La Plaj fiyatları dudak uçuttu. Girişin 100 TL olduğu ‘La Plaj’da etli pide 60, hamburger 50, lahmacun 35, ayran 25 TL, 3 top dondurma 25 TL olduğu işletmede fiyatların yüksek olması konusunda konuşan Hadise “Bodrum zaten pahalı bir yer. Fiyatlarımız gayet makul, pahalı değiliz. Mekanımız bu yaza damga vuracak.”  dedi.
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