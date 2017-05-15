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15 Mayıs 2017 Pazartesi 13:48

Hadise gözyaşlarını tutamadı

Cumartesi günü İzmir’de Anneler Günü etkinliği kapsamında konser vermesi beklenen Hadise, Marmaris'te yaşanan üzücü olay sebebiyle şarkı söylemek yerine hayranlarına imza dağıttı.

Hadise gözyaşlarını tutamadı
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Hadise gözyaşlarını tutamadı
    Cumartesi günü İzmir’de Anneler Günü etkinliği kapsamında konser vermesi beklenen Hadise, Marmaris'te yaşanan üzücü olay sebebiyle şarkı söylemek yerine hayranlarına imza dağıttı.
   Posta'nın haberine göre konuşmakta zorlanan 31 yaşındaki şarkıcı, açıklamasına geçen günlerde Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan yola çıkıp Marmaris'te geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 24 kişiye rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifa dileyerek başladı.Gözyaşlarına hakim olamayan Hadise, Anneler Günü'nde böyle üzücü bir olay yaşanması sebebiyle etkinlikte şarkı söyleyemeyeceğini dile getirdi.
   Sevenlerini kırmamak için sahneye çıkan Hadise, kendisini bekleyen binlerce hayranına imza dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi.
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