Hadise gül yaprakları içinde

Şarkıcı Hadise gül yaprakları içinde bir görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.Eski bir zamana ait olan görüntü kısa zamanda takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.Ünlü şarkıcı Hadise, reklam filmine ait olan gül yaprakları içindeki eski görüntülerini, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Ünlü şarkıcı Hadise, reklam klibine ait olan eski fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Sevgilim: Gül yapraklarından hoşlanırım. Ben: ..." notunu ekledi. Hadise'nin paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.