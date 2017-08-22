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Hadise konserinde video kayıt yarışı; Konseri bırakıp....

Hadise'nin Fethiye Belceğiz Plajı'nda verdiği konseri izlemeye gelen binlerce kişi, ünlü şarkıcıyla eğlenmek yerine cep telefonlarına sarılıp bol bol video çekti, canlı yayın yaptı

Hadise konserinde video kayıt yarışı; Konseri bırakıp....

Hadise'nin Fethiye Belceğiz Plajı'nda verdiği konseri izlemeye gelen binlerce kişi, ünlü şarkıcıyla eğlenmek yerine cep telefonlarına sarılıp bol bol video çekti, canlı yayın yaptı

22 Ağustos 2017 Salı 13:13
Hadise konserinde video kayıt yarışı; Konseri bırakıp....

Hadise konserinde video kayıt yarışı; Konseri bırakıp....

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Fethiye konserinde plajı dolduran binlerce hayranı, genç sanatçıyı dinlemek, eğlenmek yerine cep telefonlarıyla şarkıcının görüntülerini kaydetti. Binlerce cep telefonunun kamerası karşısında bulan Hadise, şaşkınlığını gizlemeye çalışsa da, verdiği sahnede yaptığı gösteriyle yürekleri hoplattı.


Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde konser veren Hadise dantelli, transparan elbisesi ve dans şovuyla yürek hoplattı. Cep telefonuna sarılan izleyiciler, konser boyunca kayıttan çıkmadı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda düzenlenen Babadağ Teleferik Projesi'nin temel atma töreninde ilk olarak Kolpa grubu sahneye çıktı.

Grubun solisti Barış Yurtçu, hareketli şarkılarla plajı dolduranları coşturdu.

Kolpa'nın ardından alkış ve tezahüratlar eşliğinde Hadise sahnede göründü. Dantelli, transparan elbisesiyle yürek hoplatan Hadise, dans şovlarıyla izleyenleri keyiflendirdi. Plajı dolduran yaklaşık 5 bin seyirci, konser boyunca cep telefonlarını sahneye doğrultarak biran olsun kayıttan çıkmadı. Hadise, şarkıları ve sahne performansıyla, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

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Son Güncelleme: 22.08.2017 16:37
Anahtar Kelimeler:
HadiseBelceğiz Plajı
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