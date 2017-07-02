Hadise'nin korumasından tehdit

Sanatçı Hadise’nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, eski bir koruma tarafından tehdit edildiğini belirterek savcılığa başvurdu. İşten ayrıldıktan sonra son maaşını ve tazminatını alamadığını iddia eden koruma Emin Yıldırım’ın Hülya Açıkgöz’eşeklinde mesajlar attığı söyleniyor.Eski koruma Emin Yıldırım’ın mesajları şöyle:Tehdit mesajlarından sonra savcılığa başvuran Hülya Açıkgöz dilekçesine; Mehmet Emin Yıldırım ile ne kendisi, ne de kardeşi Hadise’nin arasında bir işçi-işveren ilişkisinin bulunmadığını anlatarak başladı. Abla Açıkgöz,dedi ve Yıldırım tarafından atılan mesajları delil olarak dosyaya ekledi. Savcılık, Hülya Açıkgöz’ün şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.Sözcü