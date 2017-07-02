Hadise'nin korumasından tehdit

Sanatçı Hadise’nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, eski bir koruma tarafından tehdit edildiğini belirterek savcılığa başvurdu. İşten ayrıldıktan sonra son maaşını ve tazminatını alamadığını iddia eden koruma Emin Yıldırım’ın Hülya Açıkgöz’e “Bana bak Hadise konserini basmak istemiyorum. Benim kaybedecek bir şeyim yok.” şeklinde mesajlar attığı söyleniyor.
Eski koruma Emin Yıldırım’ın mesajları şöyle: Bana bak Hadise konserini basmak istemiyorum. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Sense kaybedeceklerini bir kez daha düşün. Bana ait bir tek canım var. Ben hakkımı yedirmem. Haddini bil, kendine gel.Tehdit mesajlarından sonra savcılığa başvuran Hülya Açıkgöz dilekçesine; Mehmet Emin Yıldırım ile ne kendisi, ne de kardeşi Hadise’nin arasında bir işçi-işveren ilişkisinin bulunmadığını anlatarak başladı. Abla Açıkgöz, “Aramızda çalışanla ilgili herhangi bir hukuki bağ olmamasına rağmen, atılan tehdit ve şantaj mesajları suç oluşturmaktadır. Gereken cezanın verilmesini istiyoruz” dedi ve Yıldırım tarafından atılan mesajları delil olarak dosyaya ekledi. Savcılık, Hülya Açıkgöz’ün şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sözcü