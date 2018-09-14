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Hadise üstsüz fotoğrafını takipçileri ile paylaştı

Şarkıcı Hadise üstsüz fotoğrafını takipçileri ile sosyal medya üzerinden paylaştı.

Hadise üstsüz fotoğrafını takipçileri ile paylaştı

Şarkıcı Hadise üstsüz fotoğrafını takipçileri ile sosyal medya üzerinden paylaştı.

14 Eylül 2018 Cuma 09:00
Hadise üstsüz fotoğrafını takipçileri ile paylaştı

Hadise üstsüz fotoğrafını takipçileri ile paylaştı

    Şarkıcı Hadise üstsüz fotoğrafını takipçileri ile sosyal medya üzerinden paylaştı.Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, 2008 yılına ait olan üstsüz fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

    Ünlü şarkıcı Hadise 2008 yılına ait olan video klibinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise, üstsüz paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.Ünlü şarkıcı Hadise 2008 yılına ait olan İngilizce şarkı söylediği video klibindeki görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

  Hadise'nin üstsüz paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı. Hadise paylaşıma,"2008 tbt" yorumunu yaptı.

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Hadise
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