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Hakan Peker'den TRT rejisine isyan etti, programı bıraktı

TRT Müzik'te engelsiz sahne programında sahne alan ünlü şarkıcı Hakan Peker, rejinin sürekli farklı yerleri ekrana getirmesine tepki göstererek programı terk etti.

Hakan Peker'den TRT rejisine isyan etti, programı bıraktı

TRT Müzik'te engelsiz sahne programında sahne alan ünlü şarkıcı Hakan Peker, rejinin sürekli farklı yerleri ekrana getirmesine tepki göstererek programı terk etti.

27 Mart 2018 Salı 11:57
Hakan Peker'den TRT rejisine isyan etti, programı bıraktı

Hakan Peker'den TRT rejisine isyan etti, programı bıraktı

Yıllara meydan okuyan şarkıcı Hakan Peker'in TRT Müzik'te programını yarıda keserek terk etmesi sosyal medyayı karıştırdı. 

TRT Müzik'te yayınlanan 'Engelsiz Sahne' isimli programda ilginç anlar yaşandı. Engelli vatandaşların, ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaştığı programa bu hafta Hakan Peker konuk oldu.

Eyüp Sultan Aylar isimli bir vatandaş ile aynı sahneyi paylaşan Hakan Peker, programın bir bölümünde oldukça sinirlendi.

Canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin ekrana kendisini getirmediğini eleştiren Hakan Peker, "Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun." diyerek sahneyi terk etti.

HAKAN PEKER: SÜPER BİR GECEYDİ

Programdan sonra Instagram hesabından bir video yükleyen Hakan Peker'in "Süper bir geceydi. Eyüp Sultan Aylar kardeşim de çok duygulu söyledi çok güzeldi" mesajını paylaşması dikkat çekti.

HAKAN PEKER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Hakan Peker yaşananlarla ilgili sosyal medyadan gelen tepkilere cevap verdi.

Peker'in Instagram hesabından yayınladığı metin şöyle:

"Benim seyircime dinleyicime saygımı, sevgimi beni tanıyan herkes bilir. 30 yıldır da duruşum hep aynıdır. Bu akşam katılmış olduğum TV programında başından itibaren reji ile sorun yaşamama rağmen programa sonuna kadar devam etmeye çalıştım, yaklaşık 1,5 saat. Ancak takdir edersiniz ki ben de insanım ve benim de bir sinir sistemim var. Son şarkımın son nakaratında rejinin uyarılarımıza rağmen hâlâ beni, Eyüp kardeşimi, sahneyi görmezden gelip başka yerleri göstermesine tepki verdim.
 

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