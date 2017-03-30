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30 Mart 2017 Perşembe 19:57

Halk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti

 Halk Müziğinin usta sanatçısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Taşkın Doğanışık yaşamını yitirdi.

Halk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti
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Halk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti
   Halk Müziğinin usta sanatçısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Taşkın Doğanışık yaşamını yitirdi.Türk Halk Müziği sanatçısı, aynı zamanda İTÜ Konservatuar’da Öğretim Görevlisi olan Taşkın Doğanışık, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Taşkın Doğanışık'ın ani ölümü öğrencileri ve dostları tarafından büyük üzüntü ile karşılandı.
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Taşkın Doğanışık
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