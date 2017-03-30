Halk Müziğinin usta sanatçısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Taşkın Doğanışık yaşamını yitirdi.Türk Halk Müziği sanatçısı, aynı zamanda İTÜ Konservatuar’da Öğretim Görevlisi olan Taşkın Doğanışık, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Taşkın Doğanışık'ın ani ölümü öğrencileri ve dostları tarafından büyük üzüntü ile karşılandı.
Halk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti
Halk Müziğinin usta sanatçısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Taşkın Doğanışık yaşamını yitirdi.
Halk Müziğinin usta sanatçısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Taşkın Doğanışık yaşamını yitirdi.Türk Halk Müziği sanatçısı, aynı zamanda İTÜ Konservatuar’da Öğretim Görevlisi olan Taşkın Doğanışık, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Taşkın Doğanışık'ın ani ölümü öğrencileri ve dostları tarafından büyük üzüntü ile karşılandı.