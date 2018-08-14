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Haluk Levent'ten, Amerikan yönetimine tepki

Ekran artistleri, dizi filmlerinin sosyetik ünlüleri ABD vatandaşı bebek sahibi olabilmek için bu ülkede doğum yapmak üzere sıraya girerken, halkın sanatçısı Haluk Levent'ten gelen tepki hayranlarının kalbini fethetti..

Haluk Levent'ten, Amerikan yönetimine tepki

Ekran artistleri, dizi filmlerinin sosyetik ünlüleri ABD vatandaşı bebek sahibi olabilmek için bu ülkede doğum yapmak üzere sıraya girerken, halkın sanatçısı Haluk Levent'ten gelen tepki hayranlarının kalbini fethetti..

14 Ağustos 2018 Salı 08:44
Haluk Levent'ten, Amerikan yönetimine tepki

Haluk Levent'ten, Amerikan yönetimine tepki

Türkiye'yi ekonomik savaşla tehdit eden, Ankara'ya dolar oyunlarıyla diz çöktürmeye çalışan Amerikan yönetimine sanatçı Haluk Levent'ten sert tepki

Türkiye'ye dolar kuru oyunlarıyla diz çöktürmek isteyen Amerikan yönetimine sanat dünyasından en gür tepki Haluk Levent'ten geldi. Amerika'ya doğum yapmak için yola çıkan ünlü ekran artistleri dizi oyuncuları sessizliğini korurken Haluk Levent sosyal medya üzeririnden bakın ne dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump'un Türkiye'ye yönelik dolar kuruyla ilgili attığı tweet'e şarkıcı Haluk Levent'ten cevap geldi. Levent, "Faşist ve zayıf yönetiminiz ülkemi tehdit ediyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik dolar kuruyla ilgili hamlelerine AHBAP'ın kurucusu rock'çı Haluk Levent'ten cevap geldi.

Türkiye'ye ABD tarafından döviz kuru üzerinden yapılan operasyona tepkiler sürüyor. Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu ve rock sanatçısı Haluk Levent, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" açıklamasına tepki gösterdi.

"FAŞİST VE ZAYIF YÖNETİMİNİZ ÜLKEMİ TEHDİT EDİYOR"

Trump'ın bu tweet'ine İngilizce olarak cevap veren Levent, "Ben muhalif bir şarkıyıcım. Ülkemde her zaman yanlış giden şeylere dikkat çekerim. Bu farklı bir şey... Fakat faşist ve zayıf yönetiminiz şimdi ülkemi tehdit ediyor. Bunu sadece yeniden seçilebilmek için yaptığını biliyoruz" mesajını attı.

Haluk Levent'in bu paylaşımına sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından yorum yapıldı.

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