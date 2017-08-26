Hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu

Söz Yazarı Aslı Zen hamile olduğunu sosyal medyadan hayranları ile paylaştı.Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar bazen çok şaşırtıcı olabiliyor. Tıpkı 40 yaşındaki söz yazarı ve şarkıcı Aslı Zen’in yaptığı paylaşımda olduğu gibi… Bir süredir tüp bebek tedavisi gören Aslı Zen, hamile kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Zen, hamilelik testi sonucunu sayfasında paylaştı. Bir süre önce tüp mide ameliyatı geçiren ve 30 kilo veren Zen, ikinci kez hamile olduğunu: “Rabbim ol der ve olur… Şükür yarabbi çok şükür! Benimle dua eden destek olan herkese teşekkür. Allah razı olsun hepinizden” notuyla duyurdu.

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