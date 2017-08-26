Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.742
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4274
EURO
4.0896
Konyaspor'dan kombine bilet açıklaması
Konyaspor'dan kombine bilet açıklaması
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı
UEFA'dan 'Finansal Fair Play' uyarısı
UEFA'dan 'Finansal Fair Play' uyarısı
İpek Soylu ABD Açık'ta ana tabloda
İpek Soylu ABD Açık'ta ana...
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten dolayı çok mutluyum
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten...

Hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu

Söz Yazarı Aslı Zen hamile olduğunu sosyal medyadan hayranları ile paylaştı.

Hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu

Söz Yazarı Aslı Zen hamile olduğunu sosyal medyadan hayranları ile paylaştı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 10:58
Hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu

Hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu

   Söz Yazarı Aslı Zen hamile olduğunu sosyal medyadan hayranları ile paylaştı.Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar bazen çok şaşırtıcı olabiliyor. Tıpkı 40 yaşındaki söz yazarı ve şarkıcı Aslı Zen’in yaptığı paylaşımda olduğu gibi… Bir süredir tüp bebek tedavisi gören Aslı Zen, hamile kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Zen, hamilelik testi sonucunu sayfasında paylaştı. Bir süre önce tüp mide ameliyatı geçiren ve 30 kilo veren Zen, ikinci kez hamile olduğunu: “Rabbim ol der ve olur… Şükür yarabbi çok şükür! Benimle dua eden destek olan herkese teşekkür. Allah razı olsun hepinizden” notuyla duyurdu.

Sözcü

Son Güncelleme: 26.08.2017 11:08
Anahtar Kelimeler:
Aslı Zen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü sanatçı ölüm tehditi aldı
Ünlü sanatçı ölüm tehditi aldı
Ben her devrin kadınıyım
Ben her devrin kadınıyım
Arka Sokaklar'ı Çevik Kuvvet ekibi zor kurtardı
Arka Sokaklar'ı Çevik Kuvvet ekibi zor kurtardı
Ali Ağaoğlu'nu nezaketiyle ezen Meksikalı milyarder
Ali Ağaoğlu'nu nezaketiyle ezen Meksikalı milyarder
Azra Akın'a Trakya Düğünü; Dünya güzeli kır bahçesinde evlendi
Azra Akın'a Trakya Düğünü; Dünya güzeli kır bahçesinde evlendi
Nurseli İdiz'i alkol bitirdi: Sahnede alkol krizine girdi
Nurseli İdiz'i alkol bitirdi: Sahnede alkol krizine girdi
Murat Başoğlu skandalında son perde: Kızı yüzünden terk etti
Murat Başoğlu skandalında son perde: Kızı yüzünden terk etti
 52 yaşında yürekleri hoplatmaya devam ediyor
 52 yaşında yürekleri hoplatmaya devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim