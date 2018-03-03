Hande Ataizi boşanıyor

Oyuncu Hande Ataizi eşinden ayrılma kararı aldı. Oyuncu Hande Ataizi, sürpriz bir karara imza atarak 6 yıl önce evlendiği Benjamin Harvey'den boşanmak için dava açtı. Geride bıraktığımız Şubat ayının ilk günlerinde haklarında ortaya atılan ‘boşanacaklar’ iddilarını yalanlayan ve SÖZCÜ’ye konuşan Hande Ataizi, “Boşanacak olsam herkes duyar ama öyle bir şey yok” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Ancak Hande Ataizi bu açıklamanın üzerinden bir ay geçmeden şaşırtıcı bir çıkışta bulundu ve 6 yıl önce evlendiği Benjamin Harvey’e boşanma davası açtı. Akşam’da yer alan habere göre İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar katılmadı. Mahkeme hâkimi, iki tarafın katılmaması nedeniyle duruşmayı sonlandırdı. Dosya 10 gün içerisinde de takip edilmezse dava düşecek. Ataizi, dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür.”