Hande Ataizi, magazincilerin çizmeyi aşan sorularına sert çıktı

Bir eğlence mekanında ikisi erkek bir kadın arkadaşıyla sohbet ederken görüntülenmek istenen Hande Ataizi, saçma sapan sorular karşısında şaşkına döndü.

İki erkek bir kadın arkadaşıyla kafede oturan Hande Ataizi'ye yanındaki beyler sorulunca çılgına döndü. Ataizi, 'Ben evli barklı kadınım hıyar!' diyerek ateş püskürdü.

Programları tutmayan Hande Ataizi, 2 erkek 1 kadın arkadaşıyla kafede sohbet ediyordu. Gazeteciler, Hande'ye yanındaki beyleri sorunca çılgına döndü.

'TEPEMİN TASINI ATTIRMAYIN'

Bir haberci, 'Beyefendiler kim acaba?' diye sorunca Hande Ataizi çılgına döndü. Ataizi, 'Ben evli barklı kadınım, tepemin tasını attırmayın. Çizmeyi aşmayın' diye bağırdı.