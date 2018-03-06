Hande Ataizi resmen boşandı

Oyuncu Hande Ataizi 7 yıllık eşinden boşandı.Son birkaç gündür eşinden ayrılmak için dava açtığı konuşulan Hande Ataizi sosyal medya hesabından resmi olarak ayrıldıklarını duyurdu.

Geride bıraktığımız ay içerisinde yedi yıllık eşi Benjamin Harvey’den ayrılacağı iddiaları ortaya atılan ancak bu iddiları yalanlayan oyuncu Hande Ataizi birkaç gün önce boşanma davası açmış ancak duruşmaya katılmadığı için dava düşmüştü.

Herkes Ataizi’nin boşanmak adına ikinci bir dava açtığı haberlerini konuşurken oyuncu sosyal medya hesabından ayrıldıklarını açıkladı. İşte Hande Ataizi’nin o satırları: Bugün hayatımın yeni bir evresine attığım adımı, ilk kez sizle paylaşmak istedim. Yedi yıllık eşim ve biricik oğlum Leon'un babası Benjamin Harvey ile karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Ama üçümüzü yine hep beraber görmeye devam edeceksiniz. Leon'un anne ve babası olarak yemeklerde, parklarda, okulda… Aramızdaki dostluk ve arkadaşlık ilişkisi boşanmayla bitmeyecek kadar sağlam. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da var. Yeter ki sevgi, saygı ve dostluk hayatımızdan eksilmesin.

Sözcü