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21 Haziran 2017 Çarşamba 12:04

Hande Ataizi yeni bir  tv programına başlıyor

Sanatçı Hande Ataizi yeni başlayacağı tv programının sosyal medya hesabını tanıttı.

Hande Ataizi yeni bir  tv programına başlıyor
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Hande Ataizi yeni bir  tv programına başlıyor
   Sanatçı Hande Ataizi yeni başlayacağı tv programının sosyal medya hesabını tanıttı.Fox Tv'de "Sen İste Yeter" adlı programa yakın bir zamanda başlayacak olan Hande Ataizi sosyla medya hesabından programını tanıttı ve konuk daveti yaptı.Paylaşımda "Yakında Fox Tv'de yeni bir programa başlıyorum.Bu da hesabımız.Bizlerle birlikte olmak isteyen konuklar arıyoruz.Eger sızın de hayatınızda çözemediğiniz sorunlarınız,kavuşamadıgınız sevdikleriniz varsa ya da iyilik yapanların bu dünyada iyilik bulacagına inanıyorsanız benimle iletişime geçin sürprizlerle onların hayatını değiştirin. 
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Hande AtaiziFox Tv
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