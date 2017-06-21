Sanatçı Hande Ataizi yeni başlayacağı tv programının sosyal medya hesabını tanıttı.Fox Tv'de "Sen İste Yeter" adlı programa yakın bir zamanda başlayacak olan Hande Ataizi sosyla medya hesabından programını tanıttı ve konuk daveti yaptı.Paylaşımda "Yakında Fox Tv'de yeni bir programa başlıyorum.Bu da hesabımız.Bizlerle birlikte olmak isteyen konuklar arıyoruz.Eger sızın de hayatınızda çözemediğiniz sorunlarınız,kavuşamadıgınız sevdikleriniz varsa ya da iyilik yapanların bu dünyada iyilik bulacagına inanıyorsanız benimle iletişime geçin sürprizlerle onların hayatını değiştirin.
Hande Ataizi yeni bir tv programına başlıyor
Sanatçı Hande Ataizi yeni başlayacağı tv programının sosyal medya hesabını tanıttı.
Sanatçı Hande Ataizi yeni başlayacağı tv programının sosyal medya hesabını tanıttı.Fox Tv'de "Sen İste Yeter" adlı programa yakın bir zamanda başlayacak olan Hande Ataizi sosyla medya hesabından programını tanıttı ve konuk daveti yaptı.Paylaşımda "Yakında Fox Tv'de yeni bir programa başlıyorum.Bu da hesabımız.Bizlerle birlikte olmak isteyen konuklar arıyoruz.Eger sızın de hayatınızda çözemediğiniz sorunlarınız,kavuşamadıgınız sevdikleriniz varsa ya da iyilik yapanların bu dünyada iyilik bulacagına inanıyorsanız benimle iletişime geçin sürprizlerle onların hayatını değiştirin.