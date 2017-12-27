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Hande ve Seren birbirlerine girdiler

Sanatçı Hande Yener ve Seren Serengil sosyal medya üzeridnen birbirlerine girdiler

Hande ve Seren birbirlerine girdiler

Sanatçı Hande Yener ve Seren Serengil sosyal medya üzeridnen birbirlerine girdiler

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:20
Hande ve Seren birbirlerine girdiler

Hande ve Seren birbirlerine girdiler

   Sanatçı Hande Yener ve Seren Serengil sosyal medya üzeridnen birbirlerine girdiler.Hande Yener ve Seren Serengil arasında yaşanan ifşa polemiği sosyal medyayı yerinden oynattı. Ünlü ünsüz pek çok ismin konuyla ilgili paylaşım yaptığı gecede şunlar yaşandı.Tartışma, Serengil’in sunuculuğunu yaptığı magazin programında, Telifmetre araştırmasında Hande Yener’in ilk sırada çıkmasına inanmaması ve ‘bunu araştıracağım’ demesiyle başladı. İki ünlü isim de birbirlerine hayli sert ithamlarla yüklendi. Telifmetre araştırmasında radyolarda şarkıları en çok çalınan isim olarak Hande Yener’in çıkmasına sunduğu magazin programında şüpheyle yaklaşan Seren Serengil’e Hande Yener’den skandal bir paylaşımla ‘cevap’ geldi.

   

   Hakkında yapılan bu yoruma bir hayli sinirlendiği belli olan şarkıcı Hande Yener, sosyal medya hesabından Seren Serengil’in üstsüz bir fotoğrafını paylaştı ve üzerine de “Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor” notunu ekledi.Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Yener bu kez şu notu paylaştı: Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş…  

 

    Yener’in sosyal medyada büyük tepki gören bu paylaşımlarına sessiz kalmak yerine cevap vermeyi tercih eden Serengil hayli sert ithamlarla cevap verdi. İnstagram sayfasından bir video paylaşan Serengil, “Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil” dedi. Serengil videosunda şunları söyledi: “Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi.” SABAHA KADAR DEVAM ETTİLER Serengil bu videonun ardından da, Yener’in bir klibiden bir fotoğraf paylaşarak, “Bu kafalar hangi kafalar Hande” notunu ekledi.Hande Yener ise Serengil’in eski bir röportajında yer alan ’15 yaşında uyuşturucu operasyonunda tutuklandık’ açıklamasını paylaştı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Hande YenerSeren Serengil
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