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09 Haziran 2017 Cuma 10:29

Hande Yener'in zirve keyfi

Hande Yener yeni şarkıcı" Bakıcaz Artık" ile müzik listelerinde ilk sırada yer alamaya devam ediyor.

Hande Yener'in zirve keyfi
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Hande Yener'in zirve keyfi

Hande Yener yeni şarkıcı" Bakıcaz Artık" ile müzik listelerinde ilk sırada yer alamaya devam ediyor.En son Türk telekom Müzik're en çok indirilen müzikler sıralamasında ilk sıraya yerleşen sanatçı bu yaza damgasını şimdiden vurdu.

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