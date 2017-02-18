

Hangi oyuncu sevgilisini bırakıp kaçtı

Güllerin Savaşı dizisiye yıldızı parlayan oyuncu Sercan Badur kız arkadaşı gece eğlencesine gittiler.Eğlence sonunda kız arkadaşı alkolün etkisi ile fenalaşıp yere düştü.

Sercan Badur arkadaşına yardım edeceği sırada muhabirleri fark edince arkadaşını o halde bırakıp içeri girdi .

Kapının önünde düşen genç kıza, arkadaşı yardımcı olmaya çalışırken Sercan Badur patlayan flaşlara sinirlendi."Çekmesene kardeşim, neyin derdindesin" diye bağıran oyuncu, kız arkadaşını bırakıp mekan içine kaçtı. Sercan Badur, bir süre sonra kız arkadaşını mekan çalışanlarının yardımıyla taksiye bindirerek evine yolladı.



Oynadığı diziler



Babam ve Ailesi



Güllerin Savaşı



Canımın İçi



Öyle bir geçer zaman ki







VATAN/ MAKARON