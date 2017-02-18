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18 Şubat 2017 Cumartesi 15:46

Hangi oyuncu sevgilisini bırakıp kaçtı

  Güllerin Savaşı dizisiye yıldızı parlayan oyuncu Sercan Badur  kız arkadaşı gece eğlencesine gittiler.Eğlence sonunda kız arkadaşı alkolün etkisi ile fenalaşıp yere düştü.

Hangi oyuncu sevgilisini bırakıp kaçtı
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Hangi oyuncu sevgilisini bırakıp kaçtı
    Güllerin Savaşı dizisiye yıldızı parlayan oyuncu Sercan Badur  kız arkadaşı gece eğlencesine gittiler.Eğlence sonunda kız arkadaşı alkolün etkisi ile fenalaşıp yere düştü.
   Sercan Badur arkadaşına yardım edeceği sırada muhabirleri fark edince arkadaşını o halde bırakıp içeri girdi . 
   Kapının önünde düşen genç kıza, arkadaşı yardımcı olmaya çalışırken Sercan Badur patlayan flaşlara sinirlendi."Çekmesene kardeşim, neyin derdindesin" diye bağıran oyuncu, kız arkadaşını bırakıp mekan içine kaçtı. Sercan Badur, bir süre sonra kız arkadaşını mekan çalışanlarının yardımıyla taksiye bindirerek evine yolladı. 

  Oynadığı diziler

Babam ve Ailesi 

Güllerin Savaşı 

Canımın İçi 

Öyle bir geçer zaman ki 



VATAN/ MAKARON

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Anahtar Kelimeler
Sercan Badur
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