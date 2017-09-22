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Hasta ve yaşlıydı. Hamile kalacağıma ihtimal vermedim.

  Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hamile sevgilisi 27 yaşında şarkıcı Nevin, ilginç açıklamalarda bulundu

Hasta ve yaşlıydı. Hamile kalacağıma ihtimal vermedim.

  Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hamile sevgilisi 27 yaşında şarkıcı Nevin, ilginç açıklamalarda bulundu

22 Eylül 2017 Cuma 09:33
Hasta ve yaşlıydı. Hamile kalacağıma ihtimal vermedim.

Hasta ve yaşlıydı. Hamile kalacağıma ihtimal vermedim.

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hamile sevgilisi 27 yaşında şarkıcı Nevin, ilginç açıklamalarda bulundu.Şarkıcı Nevin, "Mehmet Ali hasta ve yaşlıydı. Hamile kalacağıma ihtimal vermedim." diyerek bomba açıklamalarda bulundu.  Şarkıcı Nevin'in, Vatan Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar şöyle: "Hamile olduğumu 30 Ağustos'ta öğrendim. Şu an 6.5 haftalık hamileyim. Mehmet Ali çocuğu doğurmamı istemiyor. 'Bebeği hemen aldır, ben hastayım bakamam. O çocuk kaç sene baba görecek. Doğurursan senin hakkında ne söylerler' diyor. İnanın psikolojim çok kötü. Sürekli yemek yiyorum, çirkinleştim, kilo aldım. Çok duygusalım, sürekli ağlıyorum. Bir de bunların üzerine Mehmet Ali ile ilgili çıkan haberler. Geçen gün bir kızla sevgili diye haberi çıktı. Yok Kıbrıs'a giderken iki kızla görüntülendi.Şarkıcı Nevin açıklamlarına şöyle devam etti: "Mehmet Ali'yi çok sevdim, kandım, inandım. Karı koca gibi 3 aydır her gün beraberdik. Sevdiğim adamdan hamile kaldım. Tabii ki doğurmak isteyeceğim. Ama inanın hamile kalacağım aklımın ucundan geçmedi. Adam hasta bir de yaşlı ya doğal olarak ihtimal vermedim. "

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ErbilŞarkıcı Nevin
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