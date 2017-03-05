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05 Mart 2017 Pazar 22:06

Hastaneler süperstarın peşine düştü

 Geçtiğimiz günlerde 72 yaşında olmasına karşın anne olmak üstediğini söyleyen süperstar Ajda Pekkan!ın başı şimdi de hastanelerle dertte

Hastaneler süperstarın peşine düştü
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Hastaneler süperstarın peşine düştü

   Geçtiğimiz günlerde 72 yaşında olmasına karşın anne olmak üstediğini söyleyen süperstar Ajda Pekkan!ın başı şimdi de hastanelerle dertte. 72 yaşındaki bir Hindistanlı kadının tüp bebek yöntemiyle anne olduğu haberinin ardından yıllardır çocuk özlemi çeken 71 yaşındaki Ajda Pekkan da ümitlenmişti. İlerleyen yaşına rağmen anne olabileceğini öğrenince araştırma yapmaya koyulan sanatçı, hastanelerin hedefi oldu. Sanatçının gün boyunca telefonunun susmadığı, çeşitli hastaneler ve doktorlardan mesajlar geldiği öğrenildi.
    Ünlü yıldız tüp bebek tedavisi için kendilerine başvurabileceği yönündeki mesajlar karşısında bir hayli mutlu olduğu ve , şimdilik dikkatli davrandığı ve gelen teklifleri değerlendiği söylendi.
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