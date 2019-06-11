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Hatice'ye 'Popo' için dava açmışlar

Muammer Ketenci defilesi sırasında kalçasını açarak tüm dikkatleri üzerinde toplayan Hatice hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.. Kendisini 'Aşk kadını' olarak tanımlayan Hatice'den çarpıcı açıklamalar...

Hatice'ye 'Popo' için dava açmışlar

Muammer Ketenci defilesi sırasında kalçasını açarak tüm dikkatleri üzerinde toplayan Hatice hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.. Kendisini 'Aşk kadını' olarak tanımlayan Hatice'den çarpıcı açıklamalar...

11 Haziran 2019 Salı 17:34
Hatice'ye 'Popo' için dava açmışlar

Hatice'ye 'Popo' için dava açmışlar

Poposunu gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Hatice, içini Snop Magazin'den Aynur Cihan'a döktü. Muammer Ketenci defilesinde kalçasını açtıktan sonra tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hatice, "Kim Kardashian gibi popom yok ama fiziğime güveniyorum" şeklinde konuştu. Yaptığı hiç bir işten pişmanlık duymadığını söyleyen Hatice 'Kim Kardashian gibi popom da yok, ama fiziğime güvenirim. Tam olması gereken bir popo kıvamı bence' dedi.. İşte o röportajdan çarpıcı bölümler..


-Muammer Ketenci defilesinde kalçanızı açtığınız günden beri isminiz magazin gündeminden düşmüyor. Bu olayın bu denli büyük bir etki yaratacağını düşünüyor muydunuz? İçinizde bir pişmamlık var mı?

Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım, olmam. Olayın buralara geleceğini tabi ki biliyordum ama bu denli büyük bir magazin patlaması olacağını bilmiyordum, etkilişim yarattım.

Neden herkes sizin kalçanızı konuşuyor?

Ahh bir bilsem... Öyle Kim Kardashian gibi popomda yok ama fizigime güveniyorum. Her gün spor yapıyorum tam olması gereken bir popo kıvamı bence.

Cesur ve dobra olduğunuz için kıskanıldığınızı düşünüyor musunuz?

Özellikle biz de bayan bayanı çok kıskanıyor, çekememezlik var. Bu da kendilerine güvenmediğinden oluyor. Arada hiç beklemediğim insanlardan bile iltifat aldım.

'Burası bir şov dünyası'


Gelin - Damat Fashion Day Fuarı'nda kalçanızı açtığınız için hakkınızda, "Tazminat" ve "Dayatma" davası açılacağı söyleniyordu. Böyle bir şey söz konusu mu? Davalık bir şey yaptığınızı düşünüyor musunuz?

Evet dava açmışlar. Kağıtlar evime geldi ama birşey çıkmaz. Sonuçta herkes kendi reklamının peşine düştü. Bu olay büyümeseydi inanın kimse böyle işlere kalkışmazdı. Sonuçta burası bir şov dünyası...

Podyuma çıkmaya devam edecek misiniz?

Sevdigim arkadaşlarım teklif ettiği sürece podyuma çıkarım

'Hümanist bir insanım'


Sosyal medyadaki Hatice ile dört duvar arasındaki Hatice arasında ne gibi farklar var?

Hiçbir fark yok aslında ama sosyal medyada beni kötü biliyorlar, öyle adlandırılıyorum. Ama tanıdıklarında çok seviyorlar. Çünkü ben hümanist bir insanım!

Uzmanlar, sosyal medyadaki kullanıcıların çoğunun maske taktıklarını ifade ediyor. Buna katılıyor musunuz?

Katılıyorum, çok doğru. Çok az insan gerçeği yansıtıyor, bu bariz.

Havuz kenarında paylaştığınız bir fotoğrafın altına, "Beni her kişi değil, er kişi taşır" yazdınız. Günümüzde uzun süreli evlilikler ve ilişkiler git gide azalıyor... Sizi taşıyabilecek birini bulabileceğinizi düşünüyor musunuz?

Elbet taşıyan  olur, ama şov dünyasında olduğumuz için biraz zor olabiliyor.

'Aşk kadınıyım'


Aşka inanıyor musunuz?

Tabii ki de aşk kadınıyım ben.

Günümüzde 'Aşk kavramı' pek çok insan için cüzdandaki para veya yüzdeki güzellik ile ölçülür oldu. Para ve güzellik/yakışıklılık olmadan uzun süreli aşk olmaz mı?

Her şey para değil bu hayatta, para her zaman kazandırmaz ama erkek dediğin bakımlı olmalı.

40 yaşından sonra her insanın hayata bakışı ve hayatı kavrayışı değişir derler...

Ruh yaşına inanıyorum. Ben asla degişmem.

'Herkese dert olsun!'   


Hangi müzisyenleri dinlersiniz? Sizin ruhunuza en çok hangi müzikler ve sanatçılar iyi geliyor?

Sevgili Sezen Aksu tabii ki... O güzel şiirleriyle Aşık Veysel'i dinlerim. Eski şarkılar her zaman huzur veriyor. Ne kadar şarkı yapsak da o eskilerin tadını yakalayamıyoruz. 

Geçtiğimiz haftalarda bir single çıkaracağınızı söylediniz. Single'ın adı ne olacak? 

Adı 'Dert Osun' olacak. Sevgili Turgay ve Zafer hazırladılar şarkıyı... İlk dinlediğimde çok beğendim tam beni anlatıyor dedim. Şimdi herkese dert olsun!

Müzikal anlamda geleceğe yönelik hayalleriniz ve hedefleriniz neler?

Ben hedeflerimi tamamladım bu piyasada. En zirveye de çıktım ama birşey değişmiyor. Önemli olan şarkılarımı her çıkarttığımda aynı heyecanı yaşayabilmem....
 

Anahtar Kelimeler:
Snop MagazinHaticeKim KardashianMuammer Ketenci
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