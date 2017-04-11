Ünlü şarkıcı Öykü Gürman bilindiği üzere geçtiğimiz yıl türkücü Yavuz Bingöl ile nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği sürpriz bir kararla bitmişti. Boşanmanın ardından sessizliğe gömülen Öykü Gürman aradığı mutluluğu Havalimanı'nda buldu. Genç şarkıcı , Frankfurt Havalimanı’nda tanıştığı Semih Şenzibe ile 4 aydır birlikte.
Havaalimanı'nda aşık oldu
Ünlü şarkıcı Öykü Gürman bilindiği üzere geçtiğimiz yıl türkücü Yavuz Bingöl ile nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği sürpriz bir kararla bitmişti
Ünlü şarkıcı Öykü Gürman bilindiği üzere geçtiğimiz yıl türkücü Yavuz Bingöl ile nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği sürpriz bir kararla bitmişti. Boşanmanın ardından sessizliğe gömülen Öykü Gürman aradığı mutluluğu Havalimanı'nda buldu. Genç şarkıcı , Frankfurt Havalimanı’nda tanıştığı Semih Şenzibe ile 4 aydır birlikte.