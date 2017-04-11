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11 Nisan 2017 Salı 16:56

Havaalimanı'nda aşık oldu

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman bilindiği üzere geçtiğimiz yıl türkücü Yavuz Bingöl ile nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği sürpriz bir kararla bitmişti

Havaalimanı'nda aşık oldu
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Havaalimanı'nda aşık oldu
   Ünlü şarkıcı Öykü Gürman bilindiği üzere geçtiğimiz yıl türkücü Yavuz Bingöl ile nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği sürpriz bir kararla bitmişti. Boşanmanın ardından sessizliğe gömülen Öykü Gürman aradığı mutluluğu Havalimanı'nda buldu. Genç şarkıcı , Frankfurt Havalimanı’nda tanıştığı Semih Şenzibe ile 4 aydır birlikte.

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