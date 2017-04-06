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06 Nisan 2017 Perşembe 21:01

Havada aşk

Sandal  ailesi  Amerika yolculuğuna çıktı

Havada aşk
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Havada aşk
     Sandal  ailesi  Amerika yolculuğuna çıktı.Sandal ailesi, sosyal medyadan uçuşla ilgili fotoğraflar paylaştı.Emine Sandal, uzun uçuş öncesi çektiği bir kareyi instagram'da paylaşmıştı.Emine Sandal, çok sayıda yorum alan fotoğrafın devamı niteliğinde bir kareyi de yine sosyal medyadan yayımladı.Uçakta koltukların arasında çocuğuyla birlikte sarmaş dolaş uyuyan Emina Sandal, bu kareye, "Havada aşk, anne ve oğul" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler
Sandal Ailesi
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