Sandal ailesi Amerika yolculuğuna çıktı.Sandal ailesi, sosyal medyadan uçuşla ilgili fotoğraflar paylaştı.Emine Sandal, uzun uçuş öncesi çektiği bir kareyi instagram'da paylaşmıştı.Emine Sandal, çok sayıda yorum alan fotoğrafın devamı niteliğinde bir kareyi de yine sosyal medyadan yayımladı.Uçakta koltukların arasında çocuğuyla birlikte sarmaş dolaş uyuyan Emina Sandal, bu kareye, "Havada aşk, anne ve oğul" notunu yazdı.
Sandal ailesi Amerika yolculuğuna çıktı.Sandal ailesi, sosyal medyadan uçuşla ilgili fotoğraflar paylaştı.Emine Sandal, uzun uçuş öncesi çektiği bir kareyi instagram'da paylaşmıştı.Emine Sandal, çok sayıda yorum alan fotoğrafın devamı niteliğinde bir kareyi de yine sosyal medyadan yayımladı.Uçakta koltukların arasında çocuğuyla birlikte sarmaş dolaş uyuyan Emina Sandal, bu kareye, "Havada aşk, anne ve oğul" notunu yazdı.