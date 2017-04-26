Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ve doğum gününde yaptığı paylaşımlarla rekor kıran Kourtney Kardahian bu sefer de havuza çıplak girdi.Kardashianlar bu aralar Meksika tatiliyle yine gündemde. Kız arkadaşlarıyla çıktıları tatilde her hareketleri olay olan Kardashian ailesi yine yaptı yapacağını.
Geçen hafta 28 yaşına giren 3 çocuk annesi Kourtney Kardashian öyle bir video paylaştı ki... Kourtney Kardashian havuzda çırılçıplaktı. Kardashian koyduğu videoya 'Arkadaşların soyununca..' yazdı.
Son dönemlerde kardeşleri gibi cesur paylaşımları ve kıyafetleriyle gündeme gelen Kourtney Kardashian belli ki şaşırtmaya devam edecek. Kourtney Kardashian çıplaklı videodan sonra bikinili pozlarını da Instagram hesabından paylaştı ve tüm gün de güneşin ve denizin tadını çıkardı. Kourtney Kardashian geçtiğimiz hafta da doğum gününde havuzda yine çırılçıplak bir fotoğrafını paylaşıp kendi doğum gününü kutlamıştı.