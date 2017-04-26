﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 16:37

Havuza çıplak girdi

 Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ve doğum gününde yaptığı paylaşımlarla rekor kıran Kourtney Kardahian bu sefer de havuza çıplak girdi.

Havuza çıplak girdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Havuza çıplak girdi
   Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ve doğum gününde yaptığı paylaşımlarla rekor kıran Kourtney Kardahian bu sefer de havuza çıplak girdi.Kardashianlar bu aralar Meksika tatiliyle yine gündemde. Kız arkadaşlarıyla çıktıları tatilde her hareketleri olay olan Kardashian ailesi yine yaptı yapacağını.
   Geçen hafta 28 yaşına giren 3 çocuk annesi Kourtney Kardashian öyle bir video paylaştı ki... Kourtney Kardashian havuzda çırılçıplaktı. Kardashian koyduğu videoya 'Arkadaşların soyununca..' yazdı.
   Son dönemlerde kardeşleri gibi cesur paylaşımları ve kıyafetleriyle gündeme gelen Kourtney Kardashian belli ki şaşırtmaya devam edecek. Kourtney Kardashian çıplaklı videodan sonra bikinili pozlarını da Instagram hesabından paylaştı ve tüm gün de güneşin ve denizin tadını çıkardı. Kourtney Kardashian geçtiğimiz hafta da doğum gününde havuzda yine çırılçıplak bir fotoğrafını paylaşıp kendi doğum gününü kutlamıştı.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kourtney Kardahian
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 yıl sonra evlendi 8 yıl sonra evlendi
Ünlü şarkıcının acı günü Ünlü şarkıcının acı günü
Sevgilisine methiyeler düzdü Sevgilisine methiyeler düzdü
Son paylaşımları şaşırttı Son paylaşımları şaşırttı
Nusret için şok iddia Nusret için şok iddia
Kız arkadaşını sevgilisi ile yakaladı Kız arkadaşını sevgilisi ile yakaladı
Yukarı Çık

8 yıl sonra evlendi
 Niran Uysal 8 yıldır imam nikahı ile yaşadığı ve 2 çocuk sahibi olduğu İbrahim Gugu ile resmi nikah...

Haberi Oku