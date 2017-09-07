Havuzda aşka geldi

Ünlü büyük beden model Ashley Graham havuzda aşka geldi ve eşini öptüğü fotğrafı sosyal medyadan hayranları ile paylaştı.Dünyaca ünlü büyük beden model Ashley Graham Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.Graham, eşi Justin Ervin ile havuzda öpüştüğü bu fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü modelin bu paylaşımı 350 bin beğeni, 6 bin yorum aldı.2010 yılında eşi Justin Ervin ile evlenen Ashley Graham' yaptığı açıklamada ise kocasıyla evlenene kadar hiç sevişmediklerini söylemişti.

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