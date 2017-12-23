"Hayatın boyunca metres olarak kalacaksın"

Kıvılcım Ural Seçkin Piriler'in kedisine attığı mesajı paylaştı.Yaptığı bir açıklamada Kaan Tangöze ile 16 yaşındayken beraber olduğunu belirten Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler'in kendisine gönderdiği mesajı ifşa etti.Seçkin Piriler-Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze üçgeninde yaşananlar magazin gündeminden düşmüyor... 'Yuva yıkan kadın' olarak manşetlerde yer alan 27 yaşındaki Ural, 44 yaşındaki Tangöze ile ilişkisi ve Piriler'in gönderdiği hakaret dolu mesajlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son günlerin olay ismi Kıvılcım Ural, Posta Gazetesi'nden Işıl Cinmen'e röportaj verdi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Kaan'la 16 yaşında beraber oldum" diyen Ural, Seçkin Piriler'in kendisine "Hayatın boyunca metres olarak kalacaksın. Otel odalarında evli erkeklerle..." şeklinde mesaj attığını belirtti.

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