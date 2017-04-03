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03 Nisan 2017 Pazartesi 19:40

Hayranı olan beylere seslendi

Seda Akgül’ün son paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Hayranı olan beylere seslendi
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Hayranı olan beylere seslendi
   Kısmetse Olur programının güzel sunucusu Seda Akgül, kilo verdikten sonra bambaşka bir görüntüye kavuşmuş ve  geçen yaz yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtan Seda Akgül’ün son paylaşımı sosyal medyada olay oldu.Evinde çekilmiş seksi bir kareyi yoruma kapalı bir şekilde paylaşan Seda Akgül, fotoğrafın altına şunları yazdı:“Bana aşık olduğunu, bayıldığını, çok önemseyip değer verdiğini iddia eden bütün beylere bir duyurum var… Sabah doktora gittim. Tek arayan annemdi… Hanımlar akıllı olun!”
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Seda Akgül
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