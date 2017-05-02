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02 Mayıs 2017 Salı 16:21

Hayranına tecavüz etti davası

 İngiltere'de 50'li yaşlardaki bir kadın, 14 yaşındayken Tom Jomes'un kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Hayranına tecavüz etti davası
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Hayranına tecavüz etti davası
   İngiltere'de 50'li yaşlardaki bir kadın, 14 yaşındayken Tom Jones'un kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.İddiaya göre; 1970'lerde arkadaşlarıyla Tom Jones'un konserine giden hayranı, fotoğraf çektirmek için kulise girdi. Koruma, genç kızı konserin olduğu otelin odasına götürdü. Tom Jones, odada kıza zorla içki içirip fotoğraf çektirdi. Posta'nın haberine göre fotoğraftan 5 dakika sonra ise kıza tecavüz etti. Olayı yargıya taşıyan kadın, "Hala erkeklere yaklaşamıyorum" dedi.
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Tom Jones
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