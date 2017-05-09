﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 09:01

Hayranını fena benzetti

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından kendisine bela okuyan hayranını fena benzetti.

Hayranını fena benzetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Hayranını fena benzetti
   Ünlü şovmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından kendisine bela okuyan hayranını fena benzetti.Ünlü oyuncu bilindiği gibi sosyal medya hesaplarını faal olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Hesabını genel olarak yaptığı işler hakkında bilgi vermek ya da aldığı sanat eserlerini paylaşmak gibi amaçlarla kullansa da Cem Yılmaz da zaman zaman takipçilerinden gelen olur olmadık yorumlara cevap vermek zorunda kalabiliyor.
   Çoğu zaman hakkında yapılan yorumlara şaka yollu yanıtlar vermeyi tercih eden Cem Yılmaz, gösteri tarihlerini soran bir takipçisine yanıt vermeyince ağır bir hakaret işitti. Takipçisinin ‘Allah belanı versin abi’ çıkışına kayıtsız kalamayan Cem Yılmaz, bu mesaja; “Sağol canım… Allah'ın senin gibi bir hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum ama olsun. Senin de gönlün olsun” yanıtını verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Cem Yılmaz
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşinden intikam için erkeklerle olacak Eşinden intikam için erkeklerle olacak
Paylaşımı başına dert oldu Paylaşımı başına dert oldu
Benim dekoltem daha iyi Benim dekoltem daha iyi
Heyecanlanmayı istiyorum Heyecanlanmayı istiyorum
Tarkan'ın son albümünden ilk görüntüler Tarkan'ın son albümünden ilk görüntüler
O ünlünün de çıplak fotografı  yayınlandı O ünlünün de çıplak fotografı  yayınlandı
Yukarı Çık

Eşinden intikam için erkeklerle olacak
Kourtney Kardashian eski eşinden intikam almak için erkeklerle birlikte olacağını açıkladı.

Haberi Oku