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24 Nisan 2017 Pazartesi 20:20

Hayranlarından dua istedi

Oyuncu Gamze Özçelik Kandil paylaşımı yaptı

Hayranlarından dua istedi
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Hayranlarından dua istedi
   Oyuncu Gamze Özçelik Kandil paylaşımı yaptı.Miraç Kandili mesajını sosyal medyadan yayınlayan Gamze Özçelik,hayranlarından dua istedi.Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kendisini gönüllü yardım çalışmalarına adayan oyuncu Gamze Özçelik, tesettürlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, Miraç Kandili'ni kutlayıp, dua istedi.
   Tesettürlü fotoğrafını paylaşan Gamze Özçelik, eklediği notla Miraç Kandili'ni kutlayıp takipçilerinden "Dua edin canlar. Çok istiyorum..."
sözleriyle dua istedi.


''Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim, yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var.''
   Bu paylaşımı olay olan Gamze Özçelik, Afrikalı çocuklarla birlikte çekilmiş bir karesini Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:

''Lokumlarım, bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış. Ya
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Gamze Özçelik Dua
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