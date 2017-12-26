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Hem fiziği, hem piyanosu ile sosyal medyayı salladı

Güzel model Lola Astanova piyano çalması ve kıyafetleri ile sosyal medyayı salldı

Hem fiziği, hem piyanosu ile sosyal medyayı salladı

Güzel model Lola Astanova piyano çalması ve kıyafetleri ile sosyal medyayı salldı

26 Aralık 2017 Salı 15:36
Hem fiziği, hem piyanosu ile sosyal medyayı salladı

Hem fiziği, hem piyanosu ile sosyal medyayı salladı

   Güzel model Lola Astanova piyano çalması ve kıyafetleri ile sosyal medyayı salldı.Özbek piyanist Lola Astanova, piyano çalmadaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de kendisini izleyenleri hayran bırakıyor. Dünyanın birçok yerinden olduğu gibi Türkiye’den de hayranları olduğunu belirten Astanova, kariyeri ve gelecek planlarını anlattıÇocukluğundan beri piyano çalan Lola Astanova, ABD ve Avrupa'da konserler veriyor. Ünlü müzisyenlerle de çeşitli projeler gerçekleştiren güzel piyanist, popüler moda dergileri için de zaman zaman poz veriyor.Sputnik'e konuşan Astanova, kariyerini ve planlarını anlattı.Astanova, "Çok küçük yaşlardan beri piyano çalıyorum. Ancak müzikle ciddi bir şekilde uğraşmaya annemin beni ünlü piyanist Tamara Popoviç'in stüdyosuna götürmesiyle başladım.O kadar küçüktüm ki, ayaklarım piyanonun pedalına yetişmiyordu, bu nedenle ayaklarımın altına iki tane kocaman telefon defteri koymuşlardı" ifadelerini kullandı.Astanova, piyano çalmadaki başarısının kilit noktasının da yoğun bir şekilde konsantre olup yaptığı işi sonuna kadar götürmesi olduğunu ifade etti.Hayran kitlesinin oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığını belirten Astanova "ABD, Kanada, Avrupa ve Rusya'nın yanı sıra, sosyal medyadaki gönderilerim Türkiye, İran, Asya ülkeleri ve Latin Amerika'daki kullanıcılar tarafından da ilgi görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lola AstanovaMüzik
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