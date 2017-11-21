Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103912
ALTIN
162.944
DOLAR
3.9585
STERLİN
5.2462
EURO
4.6491
Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi
Süper Lig'de son durum: Lider...
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak istiyoruz
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak...
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına...
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...

Her geçen gün, daha güçlüyüm

Asena Erkin doğum gününü kutladı.

Her geçen gün, daha güçlüyüm

Asena Erkin doğum gününü kutladı.

21 Kasım 2017 Salı 09:28
Her geçen gün, daha güçlüyüm

Her geçen gün, daha güçlüyüm

   Asena Erkin doğum gününü kutladı.Eski eşi Caner Erkin’le yaşadığı dava süreciyle sürekli olarak magazin gündemine gelen Asena Atalay, sosyal medya hesabından doğum gününü kutladı. Hayatında karşılaştığı zorlukları ve 27 yaşına kadar gördüklerini bir doğum günü metninde toplayan Atalay şunları yazdı: “Her geçen gün daha farkındayım, daha güçlüyüm, daha kendimim, daha özgürüm… Hâlâ ne istediğimi bilmem zaman zaman ama ne istemediğimi çok iyi biliyorum artık. Daha çok yolum var biliyorum. Dik, engebeli… Gelsin habersiz fırtınalar uçursun çatımı, bacamı… Hiç telaşım yok. Ne? Nasıl? Ne zaman? geliyorsa, gelsin! Hazırım. Nasılsa evren arkamda! 21.11 İyi ki doğdum!”

 

Anahtar Kelimeler:
Asena Erkin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Verdiği seksi pozlarla dönüşü muhteşem oldu
Verdiği seksi pozlarla dönüşü muhteşem oldu
Yeni yaşına böyle girdi
Yeni yaşına böyle girdi
“Parayla pek işim yok, mütevazı hayatım var"
“Parayla pek işim yok, mütevazı hayatım var"
Sevgilisiden ayrıldıktan sonra imaj yeniledi
Sevgilisiden ayrıldıktan sonra imaj yeniledi
Aleyna Tilki, Amerika'ya gitti: Okulunu dondurdu mu?
Aleyna Tilki, Amerika'ya gitti: Okulunu dondurdu mu?
"Pijamalarla sokağa mı çıkılır"
"Pijamalarla sokağa mı çıkılır"
‘İnsan mısın ulan’
‘İnsan mısın ulan’
Selülit de neymiş selfiesi
Selülit de neymiş selfiesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim