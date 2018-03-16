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Her paylaşımında ciddi para kazanıyor

Manken Candice Swanepeol sosyal medya paylaşımları ile neredeyse servet kazanıyor.

Her paylaşımında ciddi para kazanıyor

Manken Candice Swanepeol sosyal medya paylaşımları ile neredeyse servet kazanıyor.

16 Mart 2018 Cuma 10:58
Her paylaşımında ciddi para kazanıyor

Her paylaşımında ciddi para kazanıyor

   Manken Candice Swanepeol sosyal medya paylaşımları ile neredeyse servet kazanıyor.Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından servet kazanıyor.

   Yabancı bir araştırma şirketinin verilerine göre Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, Instagram'da yaptığı her paylaşımdan 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyor. Ünlü mankenin Instagram'da 11.8 milyon takipçisi bulunuyor.

   Dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel, her Instagram paylaşımından gelir elde ediyor.Araştırma şirketi Bluebella'nın verilerine göre 29 yaşındaki manken, paylaştığı her fotoğraf başına 70 bin dolar kazanıyor.

   Dünyanın en çok kazanan 8. mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden Swanepoel, Instagram'da 11.8 milyon takipçiye sahip.2003'ten aktif olarak mankenlik kariyerine devam eden ünlü manken 2010 yılında Victoria's Secret'a katılmış ve Melek olmuştu.

   Posta'nın haberine göre Royal Fantasy Bra adlı 10 milyon dolarlık sütyeni taşıyan birkaç mankenden biri olan isim, yıllardır Forbes'in en çok kazanan mankenler listsinde yer alıyor.Ayrıca Swanepoel, Afrika'daki çocukların ve annelerinin HIV taşımalarının önüne geçmeyi hedefleyen Mothers2Mothers adındaki bir yardım kuruluşunda aktif olarak görev alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Candice Swanepeol
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