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09 Mayıs 2017 Salı 09:24

Heyecanlanmayı istiyorum

Tv ekranlarının başarılı oyuncusu Hande Erçel yeni projelerle ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.

Heyecanlanmayı istiyorum
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Heyecanlanmayı istiyorum
   Tv ekranlarının başarılı oyuncusu Hande Erçel yeni projelerle ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.Yeni projeler ile ekranlarda olmaya hazırlanan Hande Erçel, “Şu anda projeleri okuyorum, heyecanlanmayı istiyorum. Birkaç tane var, netleştiği zaman söylerim” dedi. I
   nstagram hesabında 5.2 Milyon takipçisi bulunan ve konumunu etiketleyen Hande Erçel, “Normalde böyle şeyler yapmam, ama buranın çok güzel olduğunu herkes bilsin istedim” dedi. Yaza bir sinema projesi için görüşme halinde olduğunun altını çizen oyuncu, bikini korkusunun olmadığını belirtti.Hande
 Erçel, “Bende bikini korkusu yok, hepimiz insanız ve dikkat etmek zorundayız. Bizler hep ekran önünde olduğumuz için dikkat etmeliyiz, kusurumuz varsa da vardır, sonuçta insanız” dedi.



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Heyecanlanmayı BekliyorumHande Erçel
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