Hülya Avşar'dan cesur poz​

Sanatçı Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla binlerce beğeni topladı.54 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam etti. Son olarak sosyal medya hesabından sütyenli fotoğrafını paylaşan Avşar, dakikalar içinde binlerce beğeni almayı başardı. İşte Hülya Avşar’ın cesur paylaşımı;

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