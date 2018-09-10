Hülya Avşar "Genç sevgili istemem"

Sanatçı Hülya Avşar özel hayatı ile ilgili açıklamada bulundu.8 yıldır yalnız olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, yaşayacağı ilişkide saygı ve sevgiye önem verdiğini, genç birini istemediğini söyledi.Eylül 2015'te 11 yıllık eşi Kaya Çilingiroğlu ile boşanan ve 2006-2010 yılları arasında Sadettin Saran'la aşk yaşayan Hülya Avşar, ilişkide beklediği kriterleri açıkladı.

8 yıldır yalnız olan 54 yaşındaki Hülya Avşar, bundan sonraki ilişkilerinde nelere dikkat ettiğini anlattı. İlişkiden beklentilerini anlatan Hülya Avşar, şunları söyledi: "Önce saygı ve huzur. Aynı evin içinde birbirimizin varlığını hissederek yok olmayı becermeliyiz.Genç sevgili istemem. Öğrenmeyi, gelişmeyi seviyorum. Bu da benden küçüklerle mümkün değil. Erkeğin zekası, kültür seviyesi her şeyden önemli."

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