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"Hülya Avşar'ı sevmiyorum"

 Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı neden sevmediğine dair soruya yanıt verdi:

"Hülya Avşar'ı sevmiyorum"

 Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı neden sevmediğine dair soruya yanıt verdi:

25 Kasım 2017 Cumartesi 14:01
"Hülya Avşar'ı sevmiyorum"

"Hülya Avşar'ı sevmiyorum"

   Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı neden sevmediğine dair soruya yanıt verdi: "Teknem daha hızlı gitsin diye erkek egemen toplumda, erkekleri havalandıracak laflar ediyor. Yok, 'Bir kere aldatmaktan bir şey olmaz' yok, 'Akıllı kadın dayak yemez' Bunları nasıl hoş bulayım? Çoğu ünlü kadın yaşadıklarını saklıyor! Hülya Avşar’la ilgili bir sürü şehir efsanesi var değil mi?"Dönüp dolaşıp önüme gelen iki konu var: Kapıdan çıkarken düşmüşüm. Eee siz hiç mi düşmediniz? Bir de bu dayak mevzusu… ‘Bunlar neden sana denk geliyor’ lafına katılmıyorum. Birçok kadın ‘Alem ne der’ diye gizliyor, utanıyor.”

Ünlü model Deniz Akkaya, Posta’ya verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hâlâ eskisi kadar cesur olduğunu belirten Akkaya, “Bu kadar muhafazakar, ahlaklı bir toplumuz ama çocuğa, kadına, hayvana tacizde dünya lideriyiz. O fotoğraf marjinal değil, bugün de çekilir. Marjinallik içe kapandıkça coşar” dedi.Yaşlanmaktan değil, eskimekten, demode olmaktan korktuğunu ifade eden Akkaya, “Oyuncuyum ama evimin kadınıyım, çok namusluyum diyenler falan. İşte bunlar demode… Demode olmayan, kendini olduğu gibi ortaya koyan çok az kişi var, üzgünüm” açıklamasını yaptı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Deniz AkkayaHülya Avşar
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