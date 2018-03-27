Huzuru sevgilisinde buldu
Oyuncu Berrak Tüzünataç huzuru sevgilisinin yanında bulduğunu söyledi.Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç sevgilisi için, “Bana huzur veriyor. Sayesinde daha sabırlı olmayı öğrendim.” dedi.Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu bir süredir aynı evi paylaşıyorlar.Posta'nın haberine göre bugüne kadar evliliğe dair sorulardan hep kaçan Berrak Tüzünataç, “Son dönemlerde boşanma haberleri artmaya başladı. Böyle olunca insan nikâh masasına uzak duruyor. Evlilik için henüz vakit var. Acelemiz yok. Yine de bu işler nasip kısmet. Büyük konuşmamak lazım” demişti.
Berrak Tüzünataç'ın rol aldığı filmler
2005 – Organize İşler
2005 – Beyza’nın Kadınları
2005 – Ödünç Hayat
2007 – Affedilmeyen
2007 – Elveda Rumeli
2009 – Kıskanmak
2010 – Ejder Kapanı
2010 – Ezel
2011 – Bir Avuç Deniz
2012 – Son