Huzuru sevgilisinde buldu

Oyuncu Berrak Tüzünataç huzuru sevgilisinin yanında bulduğunu söyledi.Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç sevgilisi için, “Bana huzur veriyor. Sayesinde daha sabırlı olmayı öğrendim.” dedi.Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu bir süredir aynı evi paylaşıyorlar.Posta'nın haberine göre bugüne kadar evliliğe dair sorulardan hep kaçan Berrak Tüzünataç, “Son dönemlerde boşanma haberleri artmaya başladı. Böyle olunca insan nikâh masasına uzak duruyor. Evlilik için henüz vakit var. Acelemiz yok. Yine de bu işler nasip kısmet. Büyük konuşmamak lazım” demişti.

Berrak Tüzünataç'ın rol aldığı filmler



2005 – Organize İşler

2005 – Beyza’nın Kadınları

2005 – Ödünç Hayat

2007 – Affedilmeyen

2007 – Elveda Rumeli

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu?

2009 – Kıskanmak

2010 – Ejder Kapanı

2010 – Ezel

2011 – Bir Avuç Deniz

2012 – Son