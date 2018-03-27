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Huzuru sevgilisinde buldu

 Oyuncu Berrak Tüzünataç huzuru sevgilisinin yanında bulduğunu söyledi.

Huzuru sevgilisinde buldu

 Oyuncu Berrak Tüzünataç huzuru sevgilisinin yanında bulduğunu söyledi.

27 Mart 2018 Salı 08:40
Huzuru sevgilisinde buldu

Huzuru sevgilisinde buldu

   Oyuncu Berrak Tüzünataç huzuru sevgilisinin yanında bulduğunu söyledi.Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç sevgilisi için, “Bana huzur veriyor. Sayesinde daha sabırlı olmayı öğrendim.” dedi.Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu bir süredir aynı evi paylaşıyorlar.Posta'nın haberine göre bugüne kadar evliliğe dair sorulardan hep kaçan Berrak Tüzünataç, “Son dönemlerde boşanma haberleri artmaya başladı. Böyle olunca insan nikâh masasına uzak duruyor. Evlilik için henüz vakit var. Acelemiz yok. Yine de bu işler nasip kısmet. Büyük konuşmamak lazım” demişti.

Berrak Tüzünataç'ın rol aldığı filmler

 
2005 – Organize İşler
2005 – Beyza’nın Kadınları
2005 – Ödünç Hayat
2007 – Affedilmeyen
2007 – Elveda Rumeli

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu?
2009 – Kıskanmak
2010 – Ejder Kapanı
2010 – Ezel
2011 – Bir Avuç Deniz
2012 – Son

Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç
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