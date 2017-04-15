İbrahim Erkal'ın sağlık durumu: Eşi sevenlerinden dua istedi

İKİ GÜNDÜR HASTANEDE KONTROL ALTINDA

Ünlü Sanatçı'ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.Erkal'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan İbrahim Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin gerilemediği, hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir" denildi.Iki gündür Liv Hospital'de yoğun bakımda tutulan unlu Sanatçı İbrahim erkal'a en yakin isim olan şarkıcı, ünlü sanatçının sağlığı hakkında bilgi verdi.'in eşiyanından biran olsun ayrılmayan Yıldırım, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi. "Koca yürekli adam abimiz üstadımızın haberini menajeri aynı zamanda halasının oğlu tek gerçek bilgi sahibi'dan aldım yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmesi bizi derinden yaraladı.Dua ediyoruz tüm Türkiye dua ediyor 5 yıl beraber çalıştık ve en son kendi şarkısı insafsızı bana hediye edip klibimde rol aldı ve herkese destek olan mütevazi şarkıları milyonlar tarafından dinlenen çok güzel bir baba eş dost abi İbrahim Erkal ilk saatten itibaren hastanedeyiz yalan yanlış çıkan tüm haberleri nefretle kınıyorum abimizin durumu kritik ama çok güçlü iyileşecek eşi ailesi sevenleri burda bu büyük sevgi hayata bağlayacak yapacak çok bestesi okuyacak şarkıları var. 15 günlük kızı prensesiçin yaşayacak abimize dualarınızı esirgemeyin.. Son durum beynindeki ödemin biran önce iyileşmesi.