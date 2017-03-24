Seksi model Demi Rose katıldığı bir gecede giydiği kıyafet ile gecenin ilgi odağı oldu.Adını rapçi Tyga ile yaşadığı aşkla duyuran seksi model Demi Rose katıldığı gecede ilgi odağı oldu.Siyah dantelli bir transparan giyen model, içine yalnızca iç çamaşırı giydi. Neredeyse iç çamaşırıyla davete gelmiş olan genç model tüm dikkatleri üstüne çekti.
İç çamaşırı gibi kıyafetle geldi
Seksi model Demi Rose katıldığı bir gecede giydiği kıyafet ile gecenin ilgi odağı oldu
Seksi model Demi Rose katıldığı bir gecede giydiği kıyafet ile gecenin ilgi odağı oldu.Adını rapçi Tyga ile yaşadığı aşkla duyuran seksi model Demi Rose katıldığı gecede ilgi odağı oldu.Siyah dantelli bir transparan giyen model, içine yalnızca iç çamaşırı giydi. Neredeyse iç çamaşırıyla davete gelmiş olan genç model tüm dikkatleri üstüne çekti.