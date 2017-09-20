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İç çamaşırıyla gövde gösterisi yaptı

Ünlü ABD'li aktris eski manken Jenna Dewan Tatum, instagram hesabından iç çamaşırlı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

İç çamaşırıyla gövde gösterisi yaptı

Ünlü ABD'li aktris eski manken Jenna Dewan Tatum, instagram hesabından iç çamaşırlı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:12
İç çamaşırıyla gövde gösterisi yaptı

İç çamaşırıyla gövde gösterisi yaptı

   Ünlü ABD'li aktris eski manken Jenna Dewan Tatum, instagram hesabından iç çamaşırlı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.Oyuncu Channing Tatum’un eşi Jenna Dewan Tatum, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkati çekti.Dantel gövdeli mayo iç çamaşırı ile balkonda poz veren 36 yaşındaki güzel, 3 bin 385 TL değerindeki çamaşırı ile adeta gövde gösterisi yaptı.Victoria Beckham’ı ilham kaynağı olarak gören Dewan, mayo çamaşırını çok sevmiş olsa gerek her halini İnstagram'da paylaşmayı ihmal etmedi. Cesur parçayı, gece de yüksek bel bir takımın içine giyerek kombinledi.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Jenna Dewan Tatum
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