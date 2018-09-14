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İç çamaşırları ile objektiflerin karşısına geçti

Sunucu Öykü Serter iç çamaşrıları ile objektiflerin karşısına geçti.

İç çamaşırları ile objektiflerin karşısına geçti

Sunucu Öykü Serter iç çamaşrıları ile objektiflerin karşısına geçti.

14 Eylül 2018 Cuma 22:32
İç çamaşırları ile objektiflerin karşısına geçti

İç çamaşırları ile objektiflerin karşısına geçti

    Sunucu Öykü Serter iç çamaşrıları ile objektiflerin karşısına geçti.Ünlü sunucu Öykü Serter, iç çamaşırıyla objektiflerin karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü sunucu Öykü Serter cesur paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Serter, iç çamaşırı ve boğazlı kazağıyla objektiflerin karşısına geçti.

 

   Ünlü sunucu Öykü Serter, iç çamaşırlı paylaşıma "Sweater, weather" notunu ekledi. Öykü Serter'in bazı takipçileri fotoğrafı çok beğenirken bazı takipçileri ise, ünlü sunucuyu eleştiri yağmuruna tuttu.Öykü Serter'in bir takipçisi paylaşıma, "Harikasınız vallahi helal olsun kazağı bir gün verin de bende çekineyim bu pozu." yorumunu yazdı. Başka bir takipçisi ise, "Sevgili Öykü; tabii ki istediğin gibi poz verebilirsin senin tercihindir ammaaa seni bizler evimizin kızı kabul ediyoruz bu pek olmamış." yorumunu yaptı.

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Öykü Serter
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