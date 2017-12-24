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İç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla herkesi hayran bıraktı

 İngiltere'de tv sunuculuğu yapan 47 yaşındaki Melanşe Sykes iç çamaşırı reklamalarında yer aldı.

İç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla herkesi hayran bıraktı

 İngiltere'de tv sunuculuğu yapan 47 yaşındaki Melanşe Sykes iç çamaşırı reklamalarında yer aldı.

24 Aralık 2017 Pazar 18:22
İç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla herkesi hayran bıraktı

İç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla herkesi hayran bıraktı

     İngiltere'de tv sunuculuğu yapan 47 yaşındaki Melanşe Sykes iç çamaşırı reklamalarında yer aldı.47 yaşındaki güzel ve seksi sunucu çekmler sırasında düzgün fiziği ile adeta gençlere taş çıkarttı.İngiltere doğumlu 47 yaşındaki sunucu Melanie Sykes'ın fiziği görenleri hayrete düşürdü. Melanie, adeta mankenlere taş çıkardı.Ünlü televizyon sunucusu Melanşe Sykes, iç çamaşırı tanıtımı için kameranın karşısına geçti. 47 yaşındaki yıldızın fiziğinin güzelliği herkesi şaşırttı.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 15:27
Anahtar Kelimeler:
İç çamaşırlarıyla Verdiği Poz
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