İç çamaşırıyla poz verdi

Ashley James; Instagram’da paylaştığı fotoğrafında vücudunda ‘yeni en favori yeri’ olan kalçasındaki ‘katları’ sergilemek için iç çamaşırıyla poz verdi. Ashley James Instagram’a yükl ediği fotoğraf ile vücudundaki değişimleri nasıl ‘kucakladığını’ kanıtladı.
Sarışın güzel küçük siyah iç çamaşırlarıyla verdiği pozda takipçilerine, vücudunda artık en sevdiği yerin kalçasındaki bu katlar olduğunu söyledi.30 yaşındaki güzel Ashley James fotoğrafta yatakta oturuyor ve kucağında da kedisi var. Harika vücudunu göstermek için siyah bir iç çamaşırı giyen Ashley, bacaklarını ortaya çıkarmak için topuklarının üzerine oturarak poz verdi. Eski ‘Made in Chelsea’ yıldızı, yoğun bir makyaj ve dekoltesiyle nefes kesici görünüyordu.Ashley fotoğrafının altına yazdığı mesajla vücudundaki kıvrımlarla barışık olduğunu söyledi.‘Günaydın! Vücudumda artık en sevdiğim yerim kalçamdaki katlar! Daha önce hiç fark etmemiştim. Bu yeni bir gelişme ve ben vücudumu, ondaki gelişmeleri kucaklıyorum! Ya da pizzayı, evet kabul.’ yazarak bu durumla eğlendi.
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