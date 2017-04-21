Adını Survivor yarışmasıyla duyuran Nagihan Karadere ihanete uğradığı eşi Uğur Gökçe’den boşandı. Survivor’da yarıştığı sırada ihanete uğradığını öğrenen Karadere önceki gün görülen dava sonrasında boşandı. Karadere, boşanmayı böyle duyurdu:
İhaneti afetmedi
Adını Survivor yarışmasıyla duyuran Nagihan Karadere ihanete uğradığı eşi Uğur Gökçe’den boşandı.
Adını Survivor yarışmasıyla duyuran Nagihan Karadere ihanete uğradığı eşi Uğur Gökçe’den boşandı. Survivor’da yarıştığı sırada ihanete uğradığını öğrenen Karadere önceki gün görülen dava sonrasında boşandı. Karadere, boşanmayı böyle duyurdu: