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21 Nisan 2017 Cuma 20:14

İhaneti afetmedi

 Adını Survivor yarışmasıyla duyuran Nagihan Karadere ihanete uğradığı eşi Uğur Gökçe’den boşandı.

İhaneti afetmedi
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İhaneti afetmedi
   Adını Survivor yarışmasıyla duyuran Nagihan Karadere ihanete uğradığı eşi Uğur Gökçe’den boşandı. Survivor’da yarıştığı sırada ihanete uğradığını öğrenen Karadere önceki gün görülen dava sonrasında boşandı. Karadere, boşanmayı böyle duyurdu:  


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Nagihan Karadereİhaneti Afetmedi
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