Eski sevgilisi Ahmet kayakesen'in kendisini aldatmasından sonra yollarını ayıran Burcu Binici ihaneti şokunu çabuk atlattı.Burcu Binici, önceki gün Nişantaşı City’s’deki Sosa adlı restoranda yeni sevgilisi ile objektife takıldı.Oyuncuyu, elleriyle yemek yedirdiği yeni erkek arkadaşı öpücük yağmuruna tuttu. Binici, ekim ayında evlilik planları yaptığı oyuncu Ahmet Kayakesen’den kendisini aldattığı için ayrılmıştı.
İhaneti çabuk atlattı
Eski sevgilisi Ahmet kayakesen'in kendisini aldatmasından sonra yollarını ayıran Burcu Binici ihaneti şokunu çabuk atlattı.
Eski sevgilisi Ahmet kayakesen'in kendisini aldatmasından sonra yollarını ayıran Burcu Binici ihaneti şokunu çabuk atlattı.Burcu Binici, önceki gün Nişantaşı City’s’deki Sosa adlı restoranda yeni sevgilisi ile objektife takıldı.Oyuncuyu, elleriyle yemek yedirdiği yeni erkek arkadaşı öpücük yağmuruna tuttu. Binici, ekim ayında evlilik planları yaptığı oyuncu Ahmet Kayakesen’den kendisini aldattığı için ayrılmıştı.