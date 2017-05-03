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03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:41

İkinci Ebru Şallı vakası

İkinci Ebru Şallı vakası

İkinci Ebru Şallı vakası
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İkinci Ebru Şallı vakası
  İkinci Ebru Şallı vakası.Önce menajeri "Söz konusu fotoğraflar kesinlikle Ebru Şallı’ya ait değildir ve bu konuda gerekli tüm yasal yollara başvuruyoruz." açıklamasında bulundu.
   Ardından olay ile ilgili uzun süre sessizliğini koruyan Ebru Şallı ''Fotoğraftaki kişi ben değilim. İki erkek evladım var, çok üzücü bir duruma maruz bırakıldım'' diye konuşmuştu.Sosyal medyada Ebru Şallı'nın yeni bir çıplak fotoğraf paylaştığı iddiası konuşulmaya başlandı.Sosyal medyada Ebru Şallı'nın yeni bir çıplak fotoğraf paylaştığı iddiası konuşulmaya başlandı.İddiaya göre Ebru Şallı dün gece bu defa cinsel organını gösteren bir fotoğrafı Snapchat'ten paylaştı.


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Ebru Şallı
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