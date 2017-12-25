"İlişki sahnelerine eşimle hazırlanıyorum"

Güzel ve seksi oyuncu Alison Brie ifilmlerdeki ilişki sahnelerine eşiyle hazırlandığını açıkladı.34 yaşındaki güzel aktrist Alison Brie, rol aldığı dizideki cinsel içerikli sahneler üzerinde çalıştığını itiraf etti. Daha iyi performans sergilemek için eşiyle beraber cinsel içerikli sahneler üzerinde çalışan Alison Brie, ''Eşim sayesinde nasıl hareket etmem gerektiğini öğreniyorum'' itirafında bulundu.5 yıllık ilişkisini bu yılın başlarında evlilikle taçlandıran Alison Brie, eşiyle beğenilerinin ortak olmasından çok mutlu. Eşiyle eğlenceli zaman geçirebildiğini söyleyen Brie, ortak beğenilerinden dolayı eşiyle ilişkisini çok özel bulduğunu açıkladı.Hollywood'daki erkeklerle ilgili açıklamalarda da bulunan Alison Brie, erkek oyuncuların kadınlara göre beslenmelerine ve görünümlerine çok daha fazla dikkat ettiklerini söyledi.Hatta güzel oyuncu, Hollywood'daki aktörleri bu konuda oldukça takıntılı bulduğunu açıkladı.

Medyaradar