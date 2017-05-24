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24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:24

İlk gününde yayın hayatına son verdi

Ünlü oyuncu Hakan Bilgin’in sunduğu “Herkes kazanır” yarışma programı ilk bölümüyle dün akşam Show TV ekranlarında başladı.

İlk gününde yayın hayatına son verdi
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İlk gününde yayın hayatına son verdi
Ünlü oyuncu Hakan Bilgin’in sunduğu “Herkes kazanır” yarışma programı ilk bölümüyle dün akşam Show TV ekranlarında başladı. Ancak yarışmada, Türk televizyonlarında ender görünen bir olay yaşandı. Saat 23.30’da başlayan ve canlı yayınlanan Herkes Kazanır programı canlı yayında ‘yayından kaldırıldı’. Reklama giden program bir daha geri dönmedi.
Reklamların ardından Hakan Bilgin biraz daha yarışmacılarla sohbet etti ama ilk soru gelmeden yine reklamlara gidildi.Reklamların bitmesinin ardından ise bir daha stüdyoya dönülmeyerek, yarışma bitirildi ve yerli filmle Show TV yayınına devam edildi.
Herkes Kazanır’da sadece stüdyodaki yarışmacılar değil, programın uygulamasını indiren herkes yarışmaya dahil olabiliyor. Sosyal medyadan gelen yorumlar ise bu uygulamanın çalışmadığı ve hata verdiği yönündeydi. Programın apar topar yayından alınma nedeninin de bu uygulamanın çalışmaması olduğu düşünülüyor. Sosyal medyadan tepki geldi Herkes Kazanır uygulamasının hata vermesi ve programın reklamdan geri dönmeden bitirilmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Sözcü
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Herkes Kazanır Yarışması
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